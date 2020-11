Actualidade

O mais alto responsável militar australiano admitiu hoje que havia provas credíveis de que as forças especiais "mataram ilegalmente" pelo menos 39 civis e não combatentes afegãos e pediu desculpa ao povo do Afeganistão.

"Ao povo do Afeganistão, em nome das forças de defesa australiana, peço sinceras e sem reservas desculpas por qualquer ato ilícito dos soldados australianos", disse o General Angus Campbell, numa declaração que surge após ter sido conhecida uma investigação sobre este assunto, que se arrastava há anos.

"Algumas patrulhas desrespeitaram a lei, as regras foram infringidas, as histórias inventadas, as mentiras contadas e os prisioneiros mortos", acrescentou o chefe do exército australiano.