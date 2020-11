Actualidade

O aeroporto internacional de Macau prevê receber 3,8 milhões de passageiros em 2021, 40% dos registados em 2019, admitindo que os valores projetados dependem da evolução da pandemia.

Devido ao impacto da pandemia, o fluxo de passageiro entre janeiro e 17 de novembro foi de 1,06 milhões, uma redução significativa em comparação com os mais de oito milhões de passageiros no mesmo período de 2019, disse na quarta-feira o diretor de marketing da sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM).

Eric Hio Kin Fong acrescentou que o número de passageiros em novembro registou um aumentou de 20% em relação a outubro.