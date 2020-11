Covid-19

A Alemanha registou 22.609 novas infeções por coronavírus que provoca a covid-19 nas últimas 24 horas, mais de cinco mil que na quarta-feira, e 251 mortos, segundo um balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

De acordo com o RKI, foram registadas 22.609 novas infeções, quase 750 a mais do que há uma semana e mais de cinco mil do que na quarta-feira, mas abaixo do máximo registado na sexta-feira passada de 23.542.

Os casos positivos registados desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, somam 855.916, com 13.370 óbitos, sendo 251 nas últimas 24 horas, após os 305 de quarta-feira, o valor mais alto desta segunda onda.