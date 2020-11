Covid-19

Rui não sabe quando volta a andar, Fernando tinha medo de subir escadas e António treina a escrita com a mão esquerda para colmatar os danos do lado direito: São casos covid-19 que "arrumaram" o vírus mas enfrentam sequelas.

Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e neuropsicologia são especialidades do Centro de Reabilitação do Norte (CRN), localizado em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, que desde maio recebe doentes com sequelas pós infeção covid-19.

O vírus que está a mudar e a paralisar o mundo, e que é vulgarmente associado a funções respiratórias, também tem implicações musculares, acarreta efeitos neurológicos e pode alterar a voz ou a alimentação de quem o contrai e passa por internamentos prolongados.