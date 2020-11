Covid-19

Sintomas de febre, cansaço e tosse que se transformaram em meses de internamento em cuidados intensivos e em mais meses de reabilitação pós-infeção por covid-19 traduzem-se em "autoridade moral": "Projetam-se e cuidem uns dos outros", pedem os doentes.

"Se eu durar mais 20 anos nunca mais me esqueço desta altura. As pessoas não imaginam o que é esta doença", diz à agência Lusa Fernando Soares, 67 anos, reformado bancário e residente em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Teve "a tal febre e tosse de que se fala muito", mas também "alucinações e transtornos psicológicos" que o levaram a "imaginar coisas que nunca existiram". Após um mês em cuidados intensivos e outro numa enfermaria no Hospital Santos Silva, em Gaia, recupera em regime de ambulatório no Centro de Reabilitação do Norte (CRN).