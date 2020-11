Actualidade

O presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, avisou hoje que a União Europeia (UE) só será "um ator global credível" se enfrentar o desafio migratório, durante uma conferência de alto nível sobre as Migrações e Asilo na Europa.

"Só seremos um ator global credível se mostramos que somos capazes de enfrentar um dos maiores desafios estruturais que o mundo enfrenta atualmente, se mostrarmos que, em conjunto, conseguimos gerir as nossas fronteiras externas", sublinhou David Sassoli.

O presidente do Parlamento Europeu referiu que não se deve esquecer que, "por trás dos números", estão "pessoas e histórias", que devem estar na base de "todas as políticas eficazes sobre a migração e o asilo", e que a UE "deve acolher" as pessoas "que lhe pedem proteção".