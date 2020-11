Actualidade

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, escusou-se hoje a comentar o bloqueio liderado pela Hungria ao plano de relançamento da economia europeia, mas sublinhou a urgência de tornar operacional o Fundo de Recuperação anti-covid-19.

Dirigindo-se, por videoconferência, aos eurodeputados da comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, Lagarde advertiu que "a economia da zona euro deverá ser severamente afetada pelas consequências do rápido aumento das infeções [de covid-19] e do restabelecimento de medidas de contenção, o que representa um claro risco de deterioração das perspetivas económicas a curto prazo".

"Embora as últimas notícias sobre vacinas sejam encorajadoras, a nova vaga de casos de covid-19 e o restabelecimento de várias medidas restritivas representam um grande desafio à economia da zona euro e global, que se junta ao já elevado nível de incerteza" criado pela pandemia, comentou.