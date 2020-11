Actualidade

Os promotores da manifestação marcada para sábado, 21 de novembro, escreveram ao Procurador-Geral da República de Angola, pedindo a abertura de oito inquéritos para apurar a responsabilidade civil e criminal por enriquecimento ilícito de vários agentes públicos.

Na carta a que a Lusa teve acesso, os cinco organizadores pedem a Helder Pitta Grós que investigue o crime de "associação criminosa praticada pela direção do MPLA liderada pelo senhor José Eduardo dos Santos [ex-presidente da República] que institucionalizou a política de acumulação primitiva de capital" que se traduziu na prática de crimes de corrupção.

Também o atual Presidente João Lourenço é visado, já que a carta pede a PGR que investigue "a maneira como se tornou num dos donos do Banco Sol e do Banco Angolano de Investimento", bem com a responsabilidade civil e criminal do seu chefe de gabinete, Edeltrudes Costa, com base nas denúncias de enriquecimento ilícito feitas pela TVI.