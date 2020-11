Migrações

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu hoje aos Estados-membros que ultrapassem as diferenças sobre a questão "complexa" da migração e cheguem a acordos, durante uma conferência de alto nível sobre as Migrações e Asilo.

Referindo que o Pacto para as Migrações e Asilo - apresentado pela Comissão Europeia em setembro - foi precedido por consultas com o Parlamento Europeu (PE), com os parlamentos nacionais e os governos, num esforço para encontrar uma "solução que satisfizesse todos", Ursula von der Leyen referiu que tal "perspetiva não é possível".

"Temos de nos associar, de discutir em conjunto, e de atingir compromissos. Os governos e parlamentos nacionais precisam de reconhecer as suas diferenças e ultrapassá-las. (...) Temos de avançar, não podemos parar", frisou a presidente da Comissão Europeia.