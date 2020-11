Actualidade

As taxas Euribor mantiveram-se hoje a três e a 12 meses, no prazo mais curto no nível mínimo, e subiram a seis meses face a quarta-feira.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, subiu hoje para -0,512%, mais 0,001 pontos do que na sessão anterior, contra o atual mínimo de sempre, de -0,521%, verificado em 30 de outubro.

Em 23 de abril, a Euribor a seis meses subiu para -0,114%, atual máximo desde pelo menos janeiro de 2015.