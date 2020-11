Migrações

O Comité para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa pediu hoje à Grécia que remodele o sistema de detenção de migrantes, para que sejam tratados com "dignidade e humanidade", e termine com as expulsões na fronteira turca.

O relatório da visita realizada em março pelo Comité incluiu alegações "coerentes e credíveis" de migrantes rechaçados para a Turquia na fronteira do rio Evros e ainda foi pedido às autoridades que "reajam para evitar tais casos".

Na sua resposta ao relatório, o Governo grego garante que as queixas sobre o regresso à fronteira com a Turquia "são infundadas e totalmente erradas".