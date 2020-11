Actualidade

O financiamento das administrações públicas foi de 7,0 mil milhões de euros até setembro de 2020, valor que compara com 1,3 mil milhões de euros negativos registados em igual período de 2019, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o banco central, desde o início do ano até setembro as administrações públicas financiaram-se junto de bancos residentes em 5,5 mil milhões de euros e junto do exterior em 3,3 mil milhões de euros.

Em contrapartida, neste período, o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes totalizou -1,8 mil milhões de euros.