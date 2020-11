Actualidade

O Presidente francês acordou com as instituições muçulmanas do país criar um conselho de imãs que aprove os religiosos que podem oficiar no país e elaborar uma carta de valores republicanos a respeitar pelos líderes do Islão em França.

A medida, anunciada hoje pela presidência francesa, faz parte do objetivo declarado por Emmanuel Mácron de acabar com a influência radical de alguns líderes religiosos muçulmanos, no âmbito do plano de combate ao terrorismo islâmico.

O seu objetivo é pôr fim, em quatro anos, à presença em França dos 300 imãs estrangeiros "destacados" pela Turquia, Marrocos e Argélia, já que muitos destes pregam uma doutrina radical.