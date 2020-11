Actualidade

O endividamento do setor não financeiro aumentou 1,5 mil milhões de euros entre agosto e setembro, para os 738,0 mil milhões de euros, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

Do endividamento de 738,0 mil milhões de euros do setor não financeiro (setor público e privado, excluindo empresas financeiras, como bancos) em setembro, 335,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 402,7 mil milhões de euros ao setor privado.

Relativamente a agosto, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,5 mil milhões de euros, uma subida que resultou do acréscimo de 0,9 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 0,6 mil milhões de euros do endividamento do setor privado.