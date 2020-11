Actualidade

O ator e realizador luso-guineense Welket Bungué foi distinguido no Festival Internacional de Cinema de Estocolmo pela prestação no filme "Berlin Alexanderplatz", foi hoje anunciado.

De acordo com o festival, que termina no domingo, Welket Bungué venceu o prémio de melhor ator em "Berlin Alexanderplatz", do realizador alemão Burhan Qurbani, e que, por sua vez, foi eleito o melhor filme da competição oficial.

Em "Berlin Alexanderplatz", que teve estreia mundial em fevereiro no festival de Berlim, Welket Bungué interpreta Francis, um refugiado que chega à Europa depois de um violento naufrágio.