Covid-19

A taxa de transmissibilidade do novo coronavírus está a descer mas sem reduzir o número de novos casos por dia, estes poderão manter-se nos milhares durante meses, afirmaram especialistas ouvidos numa reunião com políticos no Infarmed.

O investigador Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências de Lisboa, afirmou que há "uma tendência a nível nacional" de descida do índice R, que determina quantas outras uma pessoa infetada pode contagiar.

Atualmente, o R estará em 1,11 e nos modelos de evolução apresentados no Infarmed, deverá estar em 1 no fim de novembro e princípio de dezembro, referiu Carmo Gomes, considerando que não se pode "baixar a guarda, porque à primeira oportunidade, o R volta a subir".