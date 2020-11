Actualidade

O parlamento angolano aprovou hoje por unanimidade e na globalidade a lei sobre o regime e formulário dos atos da autarquia local, diploma legal que faz parte do pacote legislativo autárquico, visando as primeiras eleições autárquicas, ainda por agendar.

A lei passou no crivo dos deputados angolanos com 182 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, durante a segunda reunião plenária ordinária da quarta sessão legislativa da quarta legislatura da Assembleia Nacional.

As primeiras eleições autárquicas em Angola estavam previstas para 2020, no entanto não chegaram a ser convocadas devido ao "impacto da pandemia" no país, mas os partidos na oposição e sociedade civil exigem a sua "calendarização sem rodeios".