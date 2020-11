Covid-19

O diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana sublinhou hoje que a "natureza" e o "preço" das futuras vacinas contra a covid-19 irão determinar a equidade do acesso a regiões como África.

"Há dois fatores que determinam a solidariedade e uma distribuição rápida e equitativa das [futuras] vacinas [contra a covid-19]: a natureza da vacina, que se relaciona com as suas condições de armazenamento e distribuição, e o custo da vacina", sublinhou o diretor do África CDC, John Nkengasong, em declarações na conferência de imprensa semanaL em formato virtual, a partir de Adis Abeba.

Nkengasong começou por "celebrar" as boas notícias da semana passada e desta semana "a começar pelas vacinas da Pfizer e da Moderna", mas sublinhou, a título de exemplo, que a primeira impõe "desafios fortes em termos de armazenamento", o que limita as suas possibilidades de distribuição no continente africano.