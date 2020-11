Moçambique/Ataques

Os ataques armados na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, já obrigaram à fuga de 74.149 alunos, em três anos de conflito, tendo sido assassinados seis professores, disse hoje a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua.

A governante referiu-se ao impacto da violência armada na educação, em sessão de respostas e perguntas na Assembleia da República.

Os números apresentados pela ministra fazem parte do total de 500.000 deslocados devido ao conflito, segundo dados oficiais do Governo, estimando-se que cerca de metade sejam menores de 18 anos, à semelhança da pirâmide etária do país e da província de Cabo Delgado.