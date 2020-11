Actualidade

Portugal é um dos países em que as crianças e adolescentes mostram, nos últimos 35 anos, uma evolução mais saudável na estatura em relação ao Índice de Massa Corporal (IMC), de acordo com um estudo publicado na revista The Lancet.

O estudo, que incluiu 95 milhões de pessoas em 200 países e que contou com a colaboração do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), monitorizou a trajetória da altura e do IMC de crianças e adolescentes (5-19 anos) entre 1985 e 2019.