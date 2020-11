Covid-19

Lisboa, 19 nov (2020) - João Gouveia, da Coordenação da Resposta em Medicina Intensiva, alertou hoje que existe o risco de já não se conseguir receber todos os doentes com covid-19 que precisem de cuidados intensivos.

"Neste momento, temos 84% de taxa de ocupação das camas de unidades de cuidados intensivos dedicados à covid-19. Temos o risco de já não conseguir receber todos os doentes que precisem de Medicina Intensiva com covid-19 e esta situação tem uma variedade regional enorme", afirmou João Gouveia na reunião do Infarmed em resposta a uma pergunta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República tinha questionado João Gouveia sobre o que pensa quanto à situação de stress nos cuidados intensivos.