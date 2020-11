Tancos

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes disse hoje em tribunal que o caso de Tancos era muito mais do que "só uma investigação criminal" e mostrou-se chocado com a "facilidade quase absoluta" com que os paióis nacionais podiam ser assaltados.

"O caso de Tancos era muito mais do que só uma investigação criminal. Era saber o que aconteceu, o que justificou os paióis estarem naquele estado e o que se poderia fazer para nunca mais acontecer [um furto]", respondeu Azeredo Lopes no segundo dia de interrogatório como arguido no processo sobre o furto e o achamento do material militar.

Perante "a facilidade quase absoluta como os paióis podiam ser assaltados, a questão crucial era, no que dependesse de mim, isso nunca mais acontecer", acrescentou.