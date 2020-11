Covid-19

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, apelou hoje à União Europeia (UE) para que garanta o acesso às futuras vacinas da covid-19 aos migrantes que estão no bloco europeu.

"O desafio com o qual são confrontados os Estados-membros da UE é o de garantir o acesso à vacina a todas as pessoas no seu território, não apenas os cidadãos, mas também os refugiados, as pessoas deslocadas e os migrantes que se encontram na Europa", defendeu Vitorino, intervindo uma videoconferência sobre migração e asilo.

O acesso às futuras vacinas da covid-19 não é apenas uma questão de proteção dos direitos humanos dos migrantes, mas também "de segurança sanitária e de bem-estar no conjunto de todas as populações dos países de acolhimento".