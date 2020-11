Actualidade

Os países do Grande Mekong (Camboja, China, Laos, Myanmar, Tailândia e Vietname) estão a vencer a malária, sendo as dificuldades no acesso ao diagnóstico e tratamento mais prejudiciais que a resistência aos medicamentos, revelou hoje a Organização Mundial da Saúde.

Segundo o relatório sobre a "Eficácia, resistência e resposta aos medicamentos antimaláricos: 10 anos de vigilância (2010-2019)", que a OMS divulgou hoje em Genebra, nos seis países desta sub-região "o número notificado de casos de paludismo diminuiu em 83% de 2012 a 2019".

Em 2019, prossegue o documento, registaram-se cerca de 27 mortes por paludismo e pouco mais de 10.000 casos notificados nestes seis países.