Actualidade

O economista-chefe do Standard Bank responsável por Angola disse hoje à Lusa que o banco reviu a previsão de evolução económica de Angola, antecipando agora uma recessão até 2023 e "mais dor" para os contribuintes.

"A expectativa é de saída da recessão em 2022 e possível retorno em 2023 se não houver investimento substancial no setor petrolífero por causa do fim de vida útil de alguns dos poços", afirmou Fáusio Mussa à agência Lusa, no seguimento do lançamento do relatório sobre as economias africanas, hoje divulgado.

"O Produto Interno Bruto contraiu-se 8,8% no segundo trimestre de 2020, o que é mais do que a nossa expectativa de 5,7%, por isso antevemos agora uma recessão de 5,2% em 2020, e pensamos que a economia vai continuar a contrair-se em 2021", lê-se no documento, que antevê que o setor petrolífero continue em queda.