Brexit

As negociações pós-'Brexit' entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido voltaram hoje a ser suspensas, "por um curto período", devido a um caso positivo de covid-19 na equipa comunitária, numa altura decisiva das discussões.

"Um dos negociadores da minha equipa testou positivo para a covid-19 e decidi, juntamente com David Frost [negociador-chefe britânico], suspender as negociações ao nosso nível por um curto período de tempo", escreveu o responsável da UE para as futuras relações entre Londres e Bruxelas, Michel Barnier.

Apesar da decisão de suspender as discussões numa altura em que se aproxima o fim do prazo para acordo entre os dois blocos, Michel Barnier garantiu que "as equipas continuarão o seu trabalho no pleno respeito pelas diretrizes" estipuladas no Acordo de Saída.