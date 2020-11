Covid-19

O Brasil, um dos países do mundo mais afetados pela pandemia de covid-19, recebeu hoje 120 mil doses da Coronavac, potencial vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, que está em fase final de desenvolvimento.

O primeiro lote do imunizante, cuja aplicação depende da divulgação dos resultados científicos da pesquisa que envolveu o desenvolvimento do medicamento, e da aprovação das autoridades sanitárias, chegou hoje a São Paulo, que fechou um contrato com a Sinovac para receber um total de 46 milhões de vacinas.

O avião que transportava as vacinas e que deixou a China na segunda-feira pousou hoje de manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que opera voos internacionais para a cidade de São Paulo.