A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) denunciou hoje "exageros e excessos, com sinais claros de violência", na atuação da polícia para garantir o cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus.

"Tivemos medidas cuja implementação não foi feita da melhor forma. No que diz respeito à operacionalização do controlo por parte das forças policiais, por exemplo, terá havido alguns exageros e excessos com sinais claros de violência e de militarização dessa violência", disse o conselheiro da OAM, Vicente Mandlate.

O conselheiro falava hoje durante um seminário, organizado pela ordem, sobre o "Impacto da Pandemia da covid-19 e elaboração de Estratégias de Advocacia para Melhor proteção dos Direitos Humanos", em Maputo.