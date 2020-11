Covid-19

A Câmara de Valongo cancelou as atividades associadas à quadra natalícia e as Aldeias de Natal, mas manterá a iluminação natalícia e reforçará o apoio socioeconómico aos mais frágeis, anunciou hoje a autarquia do distrito do Porto.

Citado em comunicado da câmara, o presidente José Manuel Ribeiro referiu a missão de "manter acesa a Esperança, preservando simultaneamente a saúde das pessoas e da economia local" como metas para o próximo Natal que decorrerá em contexto de combate à covid-19.

"Por isso, este ano não haverá aldeias de Natal, nem concertos ou outras atividades típicas desta quadra. Mas não podemos desligar o Natal, temos de saber festejar em segurança, e vamos fazê-lo com um grande "abraço de luz" nas cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo e nas vilas de Campo e Sobrado", explicou o autarca socialista.