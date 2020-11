Actualidade

A falta de pessoal no Instituto da Segurança Social (ISS) está a agravar os atrasos nos pagamentos de apoios e prestações, denunciou hoje a Fesap, indicando que nos próximos dois anos deverão aposentar-se mais 700 trabalhadores.

Em comunicado, a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) conta que reuniu na quarta-feira com a vice-presidente do ISS, Catarina Marcelino, tendo sido discutida a questão da falta de pessoal nos serviços da Segurança Social, numa altura em que há grande procura devido à crise causada pela pandemia de covid-19.

Segundo a Fesap, a falta de pessoal "está na base dos atrasos que se verificam atualmente na atribuição e no pagamento de prestações e apoios sociais a empresas, a trabalhadores e às famílias, não obstante o reconhecimento do esforço e do empenho excecionais dos trabalhadores dos serviços do instituto em dar a melhor resposta possível nas difíceis circunstâncias" do país.