Actualidade

O martírio de cinco frades franciscanos em Marrocos, há 800 anos, é o pretexto para uma exposição, que evoca a convivência das culturas cristã e islâmica, a inaugurar hoje, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

Pintura, escultura, tecidos, objetos do quotidiano e peças do culto religioso constituem mais de 200 testemunhos da época, exibidos na exposição "Guerreiros e Mártires. A Cristandade e o Islão na Formação de Portugal", que recordam um tempo em que se construía a união do reino português.

Durante uma visita guiada a jornalistas, realizada hoje, o diretor do MNAA, Joaquim Caetano, sublinhou a importância do martírio destes cinco frades franciscanos, em 1220, para a História de Portugal, não apenas pelas suas relíquias, hoje ainda alvo de culto, no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, mas também pelo confronto entre duas grandes religiões.