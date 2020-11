Actualidade

Os países da Comunidade Económica e Monetária da África Central (CEMAC), que incluem a Guiné Equatorial, angariaram 3,8 mil milhões de euros para 11 projetos de infraestruturas, anunciou hoje o Banco Africano de Desenvolvimento

"O montante total do financiamento anunciado ou mobilizado no final da mesa redonda é de cerca de 3,8 mil milhões de euros, muito acima dos montantes procurados", disse o secretário permanente do Programa de Reforma Económica e Financeira da CEMAC, Michel-Cyr Djiena Wembou, acrescentando que os 11 projetos aprovados, dos quais oito têm o financiamento completamente garantido, serão implementados até 2025.

Na nota, o BAD não especifica quais são os projetos nem quais os países visados, dizendo apenas que os projetos abarcam todos os seis países desta região (Camarões, República Centro-Africana, Congo, Gabão, Guiné-Equatorial e Chade) e que abarcam as áreas do transporte e produção de eletricidade e ligação das redes de comunicações.