Actualidade

O guitarrista de jazz Ricardo Pinheiro lança esta semana o álbum "Caruma", com vozes de Theo Bleckmann e Mônica Salmaso, gravado remotamente por causa das condições do confinamento imposto pela pandemia.

"Este disco foi produto do confinamento, para bem e para mal. Por um lado não permitiu estarmos em estúdio com contacto direto entre nós os três, mas, por outro lado, permitiu-me explorar outro tipo de coisas por estar a trabalhar em casa. As guitarras foram gravadas em minha casa e isso deu-me tempo para trabalhar com calma, e eles os dois tiveram tempo para gravar as voze?", disse à Lusa o músico Ricardo Pinheiro.