Covid-19

A Câmara de Condeixa-a-Nova vai assegurar, a partir de sábado, a entrega das refeições encomendadas aos restaurantes do concelho, como medida de apoio à dinamização do setor face à pandemia da covid-19.

"Atendendo ao aumento do número de casos de infeção por covid-19 no concelho, é muito importante que as pessoas se comprometam com as medidas de contenção mas, por outro lado, é necessário minimizar a quebra de receitas num dos setores que tem sido mais penalizado com a pandemia, como é o da restauração", afirma o presidente da autarquia, Nuno Moita, em comunicado enviado à agência Lusa.

Ao justificar o programa municipal "Condeixa come em casa", o autarca realça que uma das atribuições da Câmara "é, justamente, promover o desenvolvimento económico" do município, no distrito de Coimbra.