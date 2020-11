Actualidade

Os progressos na redução de emissões de gases com efeito de estufa dos combustíveis usados nos transportes são insuficientes para atingir as metas para 2020, alertou hoje a Agência Europeia do Ambiente (AEA).

"Os últimos dados mostram que os progressos ainda são insuficientes para tornar os combustíveis para transportes mais respeitadores do clima", continuando a ser "problemático para a maioria dos Estados-membros da União Europeia" atingir os objetivos de redução de emissões para 2020, diz-se num comunicado da AEA, que se baseia nos dados comunicados até 2018 e hoje divulgados.

O objetivo da União Europeia (UE) era reduzir em 6% até 2020 a intensidade das emissões de gases com efeito de estufa dos combustíveis vendidos para transporte rodoviário, em relação a 2010, mas a maioria dos países não o está a conseguir, alerta a AEA no documento.