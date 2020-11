Covid-19

A Itália registou 36.176 contágios pelo novo coronavírus e 653 óbitos nas últimas 24 horas, números em linha com os dias anteriores, numa altura em que o Governo italiano já avisou que o Natal terá de ser "contido".

Em termos totais, Itália contabiliza, até à data, 1.308.528 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus, de acordo com os dados fornecidos hoje pelas autoridades italianas.

Com a contabilização das novas vítimas mortais, o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, sobe para 47.870, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.