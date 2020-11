Actualidade

O Tribunal Constitucional (TC) de São Tomé e Príncipe rejeitou a eleição, em congresso, de Patrice Trovoada para presidente da Ação Democrática Independente (ADI), principal partido da oposição, alegando "violação estatutária", segundo um acórdão da instituição.

Há cerca de um mês, o partido ADI remeteu ao Tribunal Constitucional um pedido de reconhecimento da nova liderança saída do congresso eletivo de 03 de outubro, no qual o ex-primeiro ministro são-tomense Patrice Trovoada foi eleito por aclamação presidente.

No acórdão n.º 12 de 2020, a que a Lusa teve hoje acesso, o coletivo de juízes conselheiros do TC decidiu "não dar provimento ao pedido formulado" e recusou "proceder à anotação da identidade dos titulares dos órgãos nacionais" deste partido eleitos no congresso.