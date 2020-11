Actualidade

A Altri registou cerca de 24,3 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, menos 73,2% do que em igual período do ano passado, foi hoje anunciado.

"O resultado líquido ascendeu a 24,3 milhões de euros", sendo que em igual período do ano anterior totalizou 90,7 milhões de euros, indicou, em comunicado, a Altri.

De janeiro a setembro, a empresa que opera no setor da produção de pastas de eucalipto e gestão florestal, registou 469,5 milhões de euros de receitas, valor que compara com 582,1 milhões de euros em igual período do ano anterior.