Actualidade

A vivência e os problemas de diversas comunidades algarvias vão ser o mote para a peça "Cortes de Faro", um espetáculo de teatro comunitário que se estreia na sexta-feira, no Teatro das Figuras, em Faro.

"É uma apresentação dos incidentes, problemas e oportunidades de vários grupos identitários do concelho, contados pelas próprias pessoas que os vivem no seu meio", disse à agência Lusa o autor e encenador Rui Catalão.

O espetáculo pretende trazer para a atualidade as cortes gerais dos séculos XIII e XV, onde o clero, nobreza e povo se reuniam durante um mês e, no final, faziam as suas petições.