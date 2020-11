Açores/Eleições

O novo Governo dos Açores, que junta PSD a CDS e PPM, tomará posse na terça-feira, indicou hoje a presidência da Assembleia Legislativa da região autónoma.

"A sessão solene da tomada de posse do XIII Governo Regional dos Açores terá lugar no próximo dia 24 de novembro de 2020, pelas 15:00 [locais, 16:00 em Lisboa], na sede da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade da Horta", lê-se numa nota enviada à imprensa pela presidência do parlamento açoriano.

Face ao "atual contexto de pandemia que se vive na região", é acrescentado, a cerimónia "ocorrerá de forma diferente do habitual, com um reduzido número de convidados e sem jantar oficial".