Moçambique/Ataques

Os deputados da comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas aprovaram hoje a audição de várias personalidades sobre a cooperação portuguesa com Moçambique e a situação dos ataques em Cabo Delgado, proposta por PSD, PS e CDS-PP.

O grupo parlamentar do PSD apresentou, na última sexta-feira, um requerimento a pedir a audição do embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, de Nuno Rogeiro (comentador de política internacional) e de António Mateus (jornalista), a propósito do agravamento da situação dos ataques na região moçambicana de Cabo Delgado (norte), condenando também aqueles atos.

As personalidades a ouvir, entre as quais poderá estar também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vão ser discutidas em conjunto pelos diversos partidos, disseram à Lusa deputados daquela comissão.