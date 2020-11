Covid-19

Os futebolistas do Benfica Darwin Núñez e Julian Weigl estão infetados com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, e vão falhar o jogo com o Paredes, para a Taça de Portugal, informou hoje o clube da Luz.

Os dois jogadores integram o boletim clínico divulgado pelo Benfica, sendo que, para já, vão ficar de fora das opções de Jorge Jesus para a partida da terceira eliminatória da prova 'rainha', agendada para sábado, às 21:15, no reduto da equipa do Campeonato de Portugal.

Permanece a dúvida sobre se o avançado uruguaio e o médio alemão estarão livres para defrontar Rangers, em 26 de novembro, para a Liga Europa, e Marítimo, quatro dias depois, para a I Liga, tendo em conta o período de isolamento definido para casos positivos (10 dias).