Actualidade

A comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas aprovou hoje, por unanimidade, a audição à porta fechada do ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) sobre a política de emissão de vistos, passaportes e atribuição de nacionalidade nos postos consulares.

Em 11 de novembro, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata apresentou um requerimento a pedir a audição do ministro Augusto Santos Silva, no sentido de esclarecer qual o ponto de situação relativamente à emissão de vistos, passaportes e atribuição de nacionalidade nos postos consulares portugueses.

No requerimento, a que a Lusa teve acesso, recorda-se que os deputados sociais-democratas da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas questionaram o ministro sobre o assunto na "audição, em sede de discussão na especialidade" da proposta do Orçamento do Estado para 2021, "tendo em conta a relevância destes temas em termos de segurança nacional".