Actualidade

Os contratos adicionais de obras públicas, resultantes de trabalhos a mais ou para correção de erros/omissões, custaram 61 milhões de euros ao Estado entre 2017 e 2020, recomendando o Tribunal de Contas "maior rigor" aos donos das obras.

Segundo as conclusões do relatório da "Ação de Fiscalização Concomitante aos Contratos Adicionais de Obras Públicas", hoje divulgado pelo TdC, "os contratos adicionais de obras públicas, relativos a contratos iniciais visados pelo tribunal, representaram um aumento dos encargos para as entidades públicas contratantes de 61 milhões de euros, entre 2017 e 2020, tendo o valor dos trabalhos adicionados (106 milhões de euros) sido superior ao dos trabalhos suprimidos (-44 milhões de euros)".

Face a esta situação, o Tribunal de Contas "recomenda aos donos de obras públicas maior rigor na elaboração de projetos e na interpretação do que são circunstâncias imprevistas que possam justificar trabalhos adicionais".