Covid-19

O total de infetados com o novo coranavírus na Índia, desde o início da pandemia, ultrapassou os nove milhões, disseram hoje as autoridades de saúde do país.

No entanto, os casos diários têm vindo a registar há semanas um declínio constante.

O Ministério da Saúde indiano acrescentou que foram registadas nas últimas 24 horas 45.882 contágios e 584 mortes. O número de óbitos desde o início da pandemia ultrapassou os 132 mil.