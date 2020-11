Actualidade

A sétima edição do festival Porto/Post/Doc arranca hoje, no Porto, com um total de 69 filmes em exibição, até dia 29 de novembro, além de um passe 'online' que permite assistir a 58 das obras selecionadas.

Ao longo de nove dias, dois deles 'inativos' devido às restrições para este fim de semana, decorrentes do estado de emergência de resposta à pandemia, o evento decorre sobretudo no Teatro Municipal Rivoli, ao qual se juntam o Passos Manuel e o Planetário do Porto, que acolhe sessões especiais. Uma exposição de fotografia fica patente na galeria The Cave.

Nove obras competem na secção internacional, oriundas de Portugal, França, África do Sul, Laos, Espanha, Israel, Brasil, México, Argentina e Iraque.