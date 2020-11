Actualidade

O filme-concerto "Sol Posto", realizado por Ricardo Oliveira, que integra três atuações dos Capitão Fausto gravadas ao vivo e em exclusivo para o filme, é exibido hoje, em 70 salas de cinema portuguesas.

"Composto por versões inéditas do repertório da banda, 'Sol Posto' integra três 'performances' gravadas ao vivo e em exclusivo para o filme. As atuações ocorrem em três momentos distintos do dia: crepúsculo, noite e alvorada. Tal como na vida quotidiana recente, o filme enfrenta a ideia de um período de ponderação em vez de ação, e de suspensão em vez de concretização", lê-se na sinopse.

As atuações foram gravadas "no decurso de uma semana, em setembro de 2020, em Melides".