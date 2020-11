5G

O presidente executivo da NOS defendeu, em entrevista à Lusa, que as obrigações de cobertura do 5G devem ser dirigidas "à dinamização da economia" e "não ao populismo" e alertou para o risco do desenvolvimento desta tecnologia falhar.

O regulamento do leilão de quinta geração (5G), cujo prazo das candidaturas termina na próxima semana, tem sido alvo de críticas dos operadores de telecomunicações históricos, não só por causa do 'roaming' nacional para os novos entrantes, como também pelas obrigações de cobertura da rede, que consideram exigentes.

"Obrigações de cobertura, sim, dirigidas à dinamização da economia, e não ao populismo, que é a palavra chave de tudo isto", afirmou Miguel Almeida, em entrevista à Lusa, aludindo ao regulamento.