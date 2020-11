Actualidade

A Comissão Europeia espera um "novo começo" com os Estados Unidos na nova administração de Joe Biden, em áreas como o comércio e os apoios públicos à aviação, dadas as disputas sobre ajudas à Airbus e à Boeing.

"O presidente eleito Biden disse publicamente que é um forte apoiante de alianças internacionais, de multilateralismo e da melhoria das relações com a UE. Pensamos que isto nos permite esperar um novo começo nas nossas relações transatlânticas, na resolução das nossas disputas existentes e em como podemos facilitar o sistema comercial multilateral", declarou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis.

Em entrevista à agência Lusa e a outros órgãos de comunicação social europeus, em Bruxelas, o responsável letão notou que os Estados Unidos são "parceiros estratégicos" da UE, dado que Bruxelas e Washington partilham "valores e interesses comuns".