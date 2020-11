Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, vai visitar o Japão, na próxima semana, no primeiro contacto de alto nível entre Tóquio e Pequim, desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Em conferência de imprensa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshimitsu Motegi, disse que Wang vai estar em Tóquio, nas próximas terça e quarta-feira, embora não tenha dado mais detalhes sobre a agenda ou questões a abordar.

Motegi ressaltou, no entanto, que esta é a primeira reunião de alto nível entre os dois governos, desde que a pandemia do coronavírus começou, no início deste ano, no centro da China.